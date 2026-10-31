Huawei выпустила в продажу Pura 90 Plus по цене от 780 долларов

Компания Huawei дала старт китайским продажам смартфона Pura 90 Plus, который оценен в эквивалент 780, 855 и 1000 долларов за конфигурации с 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ встроенной памяти.

Напомним, что новинка также получила новый фирменный 7-нанометровый процессор Kirin 9025 с тактовой частотой до 2,6 ГГц, 6,8-дюймовый изогнутый экран с разрешением 2848:1276 пикселей и адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц, тройную основную камеру с модулями на 50 Мп (1-дюймовый сенсор, оптика с переменной диафрагмой f/1.6–f/4.0 и оптическая стабилизация), 48 Мп (телеобъектив с OIS) и 40 Мп (сверхширик), мультиспектральный датчик для цветопередачи, аккумулятор ёмкостью 5700 мАч, поддержку проводной и беспроводной зарядок мощностью 100 Вт и 80 Вт соответственно, поддержку двусторонних сообщений через спутниковую систему BeiDou, корпус с металлической рамкой и фирменную ОС HarmonyOS 7 «из коробки».