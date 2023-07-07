ASUS представила блоки питания Prime 750 Вт Gold и 850 Вт Gold

Компания ASUS сегодня объявила о выпуске блоков питания Prime 750 Вт Gold и 850 Вт Gold, предназначенных для сборки игровых или рабочих компьютеров по разумной цене. Собственно, это на самом деле очень важный бонус, потому что многие современные решения стоят слишком дорого, особенно если речь идёт о моделях с сертификатом 80 PLUS Gold. Также стоит отметить, что 750-ваттный и 850-ваттный блоки питания с сертификатом Gold являются первыми моделями блоков питания, которые присоединились к линейке БП Prime, предлагая стандарт ATX 3.0, полностью модульные кабели и гарантию на восемь лет. Кроме того, представители компании заявили, что блоки питания серии ASUS Prime Gold оснащены всеми функциями, которые ожидают пользователи персональных компьютеров от качественного блока питания.

Кроме того, обе модели полностью модульные, что позволяет пользователям избежать лишних проводов в сборке, используя только необходимые кабели. И, естественно, блоки питания серии ASUS Prime Gold совместимы с графическими картами NVIDIA GeForce RTX 40 серии благодаря своему собственному 16-контактному кабелю 12VHPWR, совместимому со стандартом ATX 3.0. Вероятно, он будет более надёжным, чем решение от самой NVIDIA, и в конечном итоге это положительно скажется на работе компьютера, так как плавиться кабель не должен. Ожидаем больше новостей по этому вопросу, потому что на текущий момент цена для российского рынка не названа, а её очень хотелось бы узнать.