ASUS представила для российского рынка компактный и легкий ноутбук VivoBook 14 (X403)

Компания ASUS представила компактный и легкий ноутбук VivoBook 14 (X403) с автономной работой до 24 часов. Аппарат наделен 14-дюймовым дисплеем NanoEdge с соотношением сторон 16:9 и разрешением 1920 на 1080 точек. Экран имеет антибликовое покрытие. На борту имеется до 16 Гбайт оперативной памяти, твердотельный накопитель емкостью до 1 Тбайт. Предусмотрены порты USB 3.1 Gen1 Type-C и USB 3.1 Gen1 Type-A, два порта USB 2.0 Type-A, разъем HDMI 1.4, комбинированный аудиоразъем и слот для карт памяти SD. О стоимости новинки пока не сообщается.