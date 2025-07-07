ASUS представила доступный геймерский монитор ROG Strix OLED XG27ACDMS

Компания ASUS без лишнего шума представила в Китае свой новый игровой монитор с OLED-матрицей под названием ROG Strix OLED XG27ACDMS, который стал самым доступным OLED-монитором в линейке бренда. OLED-мониторы, как правило, стоят значительно дороже, чем модели на базе IPS или TN-матриц. ASUS, будучи одним из ведущих производителей в премиум-сегменте, обычно предлагает OLED-мониторы по цене от 700 долларов и выше. Исключением до недавнего времени была модель ROG Strix XG27AQDMG, которую можно найти в продаже за примерно 650 долларов. Этот монитор вышел в прошлом году и был оснащён панелью третьего поколения WOLED — он поддерживает разрешение 1440p и частоту обновления до 240 Гц. Теперь компания выпустила его улучшенную версию ROG Strix OLED XG27ACDMS, уже на базе новейшей QD-OLED-технологии.

Монитор также предлагает разрешение 1440p, но с повышенной частотой обновления до 280 Гц. В Китае новинка стоит 3999 юаней или примерно 558 долларов США, а в некоторых регионах его и вовсе можно купить за 474 долларов, что делает монитор самым дешёвым 2K OLED-геймерским монитором на рынке. Кроме того, в XG27ACDMS появился новый датчик приближения NEO Proximity Sensor, который автоматически гасит экран, если пользователь отходит от него — это помогает снизить риск выгорания OLED-матрицы. Хотя современные OLED-дисплеи стали более устойчивыми к выгоранию, наличие таких функций продлевает срок службы панели. ASUS также предоставляет 3-летнюю гарантию, которая включает защиту от выгорания.
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