ASUS представила два новых ноутбука M415 и M515

Компания ASUS анонсировала выход 14-дюймового M415 и 15,6-дюймового ноутбука M515 - это два мощных, стильных и недорогих моделей, оснащенные процессорами AMD Ryzen. Благодаря мобильному процессору AMD Ryzen 7 3700U и конструкции с двумя хранилищами M415 и M515 обладают более чем достаточной мощностью, чтобы без проблем справляться с повседневными задачами.
Они оснащены дисплеями NanoEdge с тонкой рамкой, что придает им более компактный дизайн, а M415 также опционально включает ASUS NumberPad со светодиодной подсветкой для удобного ввода данных.

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