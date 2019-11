Strix Go 2.4 очень легкие, весят всего 290 г. Гарнитура совместима с ПК, Xbox One, Nintendo Switch и другими устройствами. Радиус действия беспроводного соединения составляет до 20 метров. Микрофон обладает функцией шумоподавления AI. Динамики ASUS Essence имеют размер 40 мм. Автономная работа батареи около 25 часов с быстрой зарядкой за 15 минут. В декабре игровая гарнитура ASUS ROG Strix Go 2.4 должна появиться в продаже по цене около £ 159,99.