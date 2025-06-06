Наушники Skullcandy Aviator 900 ANC оценили в 300 долларов

Компания Skullcandy объявила о выпуске флагманских беспроводных наушников Aviator 900 ANC, которые получили 40-миллиметровые драйвера. Новинка также характеризуется технологией отслеживания положения головы для эффекта объемного звучания, адаптивной системой активного шумоподавления (ANC), шестью микрофонами, поддержкой Google Fast Pair и Find My Device, игровым режимом с низкой задержкой, фирменным приложением Skullcandy App, светодиодным дисплеем на правом наушнике, кнопкой питания и микроджойстиком на правом наушнике, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3, 3,5-мм разъемом, временем автономной работы до 60 часов в без шумоподавления или до 50 часов с ANC, интерфейсом USB-C, поддержкой быстрой зарядки (10 минут зарядки хватит на 4 часа работы), массой 322 грамма и комплектной сумкой для хранения и переноски. Цена Skullcandy Aviator 900 ANC составляет 300 долларов.

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