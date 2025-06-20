Realme Buds Wireless 5 Lite оценили в 14 долларов

Компания Realme пополнила ассортимент беспроводных наушников с шейным ободом моделью Buds Wireless 5 Lite, которая оценена на дебютном индийском рынке в эквивалент 14 долларов. Новинка характеризуется фирменным ободом Peak Pocket с ресурсом 5000 изгибов и 25000 складываний, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP55, магнитными наконечниками для предотвращения спутывания, 12,4-мм динамическим басовым драйвером с диафрагмой PU/PEEK, титановым покрытием PET и магнитами N38, шумоподавлением ENC с интеллектуальным алгоритмом DNN и микрофоном, поддержкой кодеков SBC и AAC, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4, автономностью до 35 часов, поддержкой быстрой зарядки и ресурсом батареи на 600 полных циклов зарядки без потери эффективности.

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