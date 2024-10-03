TWS-наушники с MEMS драйверами. Обзор Creative Aurvana Ace

Одной из ключевых особенностей Creative Aurvana Ace стали MEMS-драйверы, использующие кремний и пьезоэлементы вместо привычного магнита с катушками. Такая конструкция, как говорит производитель, при низком энергопотреблении обеспечивает высокое качество звучания. Диапазон воспроизведения от 5 Гц до 40 кГц. Из особенностей отмечаются защита от воды, длительное время автономной работы и активное шумоподавление с шестью микрофонами.

Creative Aurvana Ace

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением гарнитуры и данными по особенностям исполнения. Комплект включает зарядный кейс, четыре пары сменных амбушюр, руководство пользователя.

Creative Aurvana Ace

Внешний вид

Creative Aurvana Ace

Две разные версии цветового исполнения производитель маркирует разным названием, тестируемые нами Aurvana Ace проще и исполнены традиционно, версия же Aurvana Ace 2 из полупрозрачного пластика, позволяющего рассмотреть установленные внутри компоненты. Вторые стоят дороже.

Creative Aurvana Ace

Форма зарядного кейса компактна, боковые грани закруглены. Внешние поверхности матовые. Удобно размещается в кармане и не выскальзывает из рук. Зарядка кейса проходит через разъем USB-C в основании.

Creative Aurvana Ace

Для доступа к наушникам необходимо открыть крышку. В закрытом положении она фиксируется с помощью магнитов. Магнитная фиксация есть и для самих наушников.

Creative Aurvana Ace

На боковом торце ушки в которых можно будет зафиксировать ремешок или темляк. Поддерживается беспроводная Qi-зарядка.

Creative Aurvana Ace

Это классические TWS-наушники, напоминающие по форме AirPods Pro, так же как и кейс выполнены из пластика черного цвета. Защита от воды IPX5.

Creative Aurvana Ace

По центру вытянутой ножки у Creative Aurvana Ace расположена сенсорная зона управления. В основании медные контакты, через которые идет зарядка во время нахождения в зарядном кейсе.

Creative Aurvana Ace

На корпусе каждого из наушников по три микрофона. Один из них за стильной медной решеткой над верхней гранью ножки.

Creative Aurvana Ace

В комплекте с наушниками идут шесть пар силиконовых амбушюр с разными размерами, позволяя подобрать оптимальную посадку в ушах. Воздуховод закрыт сеткой медного цвета. Выглядит стильно.

Софт

Creative Aurvana Ace поддерживают управление с помощью программы, устанавливаемой на смартфон, работающих на Android и iOS. С главного экрана можно перейти в управление эквалайзером, активной системой шумоподавления, схемой сенсорного управления. Данные по заряду правого и левого наушников в отдельности.

Creative Aurvana Ace

Эквалайзер с несколькими профилями под различные жанры музыки, игры. Изменение баланса между верхними и нижними частотами.

Creative Aurvana Ace

Несколько профилей для системы активного шумоподавления. Меняется схема сенсорного управления. Можно будет настроить управление, выбрав те команды которые актуальнее.

Creative Aurvana Ace

Включение низких задержек, обновлении прошивки и просмотр справки по наушникам.

Тесты

Оснащены модулем Bluetooth 5.3 с поддержкой кодеков aptX (aptX Lossless в старшей), LC3, SBC. Использование в ней MEMS-драйверов фактически в таких компактных габаритах дают звук, характерный для многодрайверных систем. При этом в данной гарнитуре эта технология дополнена опытом и умением производителя тонко настраивать звучание своей акустики. Без внесения правок в настройку эквалайзера Creative Aurvana Ace выдают ровное звучание на уровне студийных наушников высокого ценового сегмента.

Creative Aurvana Ace

Высокие частоты звонкие. Низких частот с запасом, басы объемные и при выходе на верхние уровни громкости даже придавливают, что удивительно с учетом габаритов гарнитуры. Средние частоты не срывает, они хорошо детализированы. В итоге гарнитура дает широкую и насыщенную сцену. Они позволяют не просто слушать музыку, но и получать наслаждение от этого процесса.

Creative Aurvana Ace

А вот с шумоподавлением здесь есть вопросы, в сравнение с гарнитурами с традиционными магнитными драйверами, тут генерация «шума» уступает. Хотя в обычной практике при эксплуатации в городском ритме вполне уберет раздражающие шумы, включая разговоры людей на улице. Я же чаще всего выключал этот режим чтобы достичь лучшей детализации звука и при этом хватало обычной пассивной звукоизоляции за счет плотного прилегания амбушюр к ушной раковине.

Creative Aurvana Ace

Встроенный аккумулятор в них давал до 6 часов работы на одной зарядке. Включение шумоподавления сокращает время работы примерно на 1.5 часа от этого времени. В комплектном зарядном кейсе проводим два полных цикла зарядки. С учетом зарядки Qi можно будет подзарядить от совместимых смартфонов с реверсивной.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorCreative Aurvana Ace определенно интересные наушники с высоким качеством звука и поддержкой aptX и рассматривать их можно доступной альтернативой многодрай. Звучание на уровне студийных гарнитур, детальные настройки с помощью приложения, длительное время автономной работы, выверенная эргономика. Небольшие вопросы остались по системе активного шумоподавления, но это вероятнее всего связано с технологией MEMS.
Creative Aurvana Ace получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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