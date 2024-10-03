TWS-наушники с MEMS драйверами. Обзор Creative Aurvana Ace

Две разные версии цветового исполнения производитель маркирует разным названием, тестируемые нами Aurvana Ace проще и исполнены традиционно, версия же Aurvana Ace 2 из полупрозрачного пластика, позволяющего рассмотреть установленные внутри компоненты. Вторые стоят дороже.
Форма зарядного кейса компактна, боковые грани закруглены. Внешние поверхности матовые. Удобно размещается в кармане и не выскальзывает из рук. Зарядка кейса проходит через разъем USB-C в основании.
Для доступа к наушникам необходимо открыть крышку. В закрытом положении она фиксируется с помощью магнитов. Магнитная фиксация есть и для самих наушников.
На боковом торце ушки в которых можно будет зафиксировать ремешок или темляк. Поддерживается беспроводная Qi-зарядка.
Это классические TWS-наушники, напоминающие по форме AirPods Pro, так же как и кейс выполнены из пластика черного цвета. Защита от воды IPX5.
По центру вытянутой ножки у Creative Aurvana Ace расположена сенсорная зона управления. В основании медные контакты, через которые идет зарядка во время нахождения в зарядном кейсе.
На корпусе каждого из наушников по три микрофона. Один из них за стильной медной решеткой над верхней гранью ножки.
В комплекте с наушниками идут шесть пар силиконовых амбушюр с разными размерами, позволяя подобрать оптимальную посадку в ушах. Воздуховод закрыт сеткой медного цвета. Выглядит стильно.
Эквалайзер с несколькими профилями под различные жанры музыки, игры. Изменение баланса между верхними и нижними частотами.
Несколько профилей для системы активного шумоподавления. Меняется схема сенсорного управления. Можно будет настроить управление, выбрав те команды которые актуальнее.
Включение низких задержек, обновлении прошивки и просмотр справки по наушникам.
Высокие частоты звонкие. Низких частот с запасом, басы объемные и при выходе на верхние уровни громкости даже придавливают, что удивительно с учетом габаритов гарнитуры. Средние частоты не срывает, они хорошо детализированы. В итоге гарнитура дает широкую и насыщенную сцену. Они позволяют не просто слушать музыку, но и получать наслаждение от этого процесса.
А вот с шумоподавлением здесь есть вопросы, в сравнение с гарнитурами с традиционными магнитными драйверами, тут генерация «шума» уступает. Хотя в обычной практике при эксплуатации в городском ритме вполне уберет раздражающие шумы, включая разговоры людей на улице. Я же чаще всего выключал этот режим чтобы достичь лучшей детализации звука и при этом хватало обычной пассивной звукоизоляции за счет плотного прилегания амбушюр к ушной раковине.
Встроенный аккумулятор в них давал до 6 часов работы на одной зарядке. Включение шумоподавления сокращает время работы примерно на 1.5 часа от этого времени. В комплектном зарядном кейсе проводим два полных цикла зарядки. С учетом зарядки Qi можно будет подзарядить от совместимых смартфонов с реверсивной.