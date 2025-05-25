Игровую гарнитуру Logitech G522 оценили в $160

Компания Logitech пополнила ассортимент игровых гарнитур моделью Logitech G522, которая получила улучшенные синхронизированные драйверы PRO-G. Новинка также характеризуется цифровой обработкой сигнала 48 кГц/24 бита, микрофоном с частотой дискретизации 48 кГц/16 бит и поддержкой BLUE VO!CE, полностью съёмной микрофонной штангой, возможностью подключения через беспроводную связь LIGHTSPEED, адаптер Bluetooth и разъем USB-C, программным обеспечением G HUB и приложением Logitech G для настройки эквалайзера, RGB-подсветки, микрофона и сохранения трёх профилей, двумя слоями пены с эффектом памяти и охлаждения, увеличенными амбушюрами, подвесным ремнем с выступами, массой 290 граммов, а также черной и белой расцветками. Гарнитура оценена на дебютном американском рынке в 160 долларов.

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