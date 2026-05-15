ASUS представила геймерский ноутбук ROG Strix SCAR 18

Сегодня компания ASUS представила обновлённый игровой ноутбук ROG Strix SCAR 18, получивший топовое железо. Устройство оснащается процессором Intel Core Ultra 9 290HX Plus (это улучшенная версия Core Ultra 9 275HX), а также видеокартой GeForce RTX 5090 для ноутбуков. Такая конфигурация рассчитана на максимальную производительность в играх при 4K-разрешении, которое выводится на 18-дюймовый дисплей ROG Nebula HDR. Компания называет новинку первым 18-дюймовым игровым ноутбуком с Mini LED-экраном на 240 Гц и поддержкой технологии ROG Nebula ELMB. По заявлению ASUS, технология значительно улучшает чёткость движений в динамичных сценах. Mini LED-панель получила более 2000 зон локального затемнения, пиковую яркость 1600 нит и поддержку HDR, благодаря чему изображение в играх и видео выглядит максимально насыщенным и детализированным.

Экран отличается высокой точностью цветопередачи, охватывает 100% цветового пространства DCI-P3 и поддерживает технологию G-SYNC для плавного игрового процесса без разрывов кадра. Несмотря на то, что ASUS акцентирует внимание на версии с Core Ultra 9 290HX Plus и RTX 5090, в продаже ожидаются и более доступные конфигурации. Кроме того, ноутбук поддерживает до 128 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 6400 МТ/сек, а для хранения данных предусмотрена установка SSD PCIe 5.0 общим объёмом до 8 ТБ в конфигурации 4 ТБ + 4 ТБ. Но удовольствие это, безусловно, очень дорогостоящее — ноутбук всё же флагманский.