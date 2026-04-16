В России представлен ноутбук Acer Swift Air 16

В России стартовали продажи ультрабука Acer Swift Air 16 (SFA16-61M), призванного переопределить понятие мобильности для устройств с крупноформатным дисплеем. Этот полноразмерный 16-дюймовый ноутбук, оснащенный передовыми компонентами, удивляет своим весом всего в 1099 грамм, что выгодно отличает его от большинства конкурентов. Новинка ориентирована на профессионалов, включая дизайнеров, маркетологов, офисных работников и деловых пользователей, которым необходима большая рабочая область и портативность без ущерба для веса и габаритов. Acer Swift Air 16 построен на базе новейшей платформы AMD Ryzen AI. Интегрированный нейронный процессор (NPU) с производительностью до 50 TOPS превращает ноутбук в интеллектуального помощника, способного выполнять сложные задачи искусственного интеллекта непосредственно на устройстве. Это открывает новые возможности для творчества, повышает эффективность работы и предоставляет инновационные инструменты.

Сердцем Acer Swift Air 16 являются процессоры AMD Ryzen AI серии 300, разработанные с прицелом на будущие вычислительные задачи. Топовая версия оснащена восьмиядерным флагманом AMD Ryzen AI 7 350, а более доступная – процессором AMD Ryzen AI 5 330. Несмотря на впечатляющую легкость, Acer Swift Air 16 демонстрирует впечатляющую автономность. Аккумулятор емкостью 50 Вт/ч в сочетании с энергоэффективной архитектурой AMD обеспечивает до 13 часов непрерывного воспроизведения видео без необходимости подзарядки.
GameSir выпустит GameHub для компьютеров Mac…
В начале недели представители GameSir начали намекать на скорый запуск GameHub для Mac. И вскоре после эт…
Доступный MacBook получит несколько ярких цветов корпуса…
Ожидается, что Apple уделит бюджетному MacBook не меньше внимания, чем более дорогим портативным моделям.…
Представлен ноутбук Lenovo ThinkBook 14+ 2026 на Ryzen 7 H 2…
Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью ThinkBook 14+ 2026, которая основана на восьмияде…
Представлен ноутбук Dell XPS 16 на Core Ultra X7 358H…
Компания Dell пополнила ассортимент компьютеров моделью XPS 16 (2026), которая основана на 16-ядерном чип…
Ноутбук ASUS ProArt PX13 оценили в 295 тысяч рублей …
Российские ритейлеры начали продажи ноутбуков ASUS ProArt PX13 и ProArt P16, которые предназначены для пр…
Представлен ноутбук Lenovo ThinkBook 16+ 2026 Core Ultra Edi…
Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделями ThinkBook 14+ 2026 Core Ultra Edition и ThinkBoo…
Ноутбук HUAWEI MateBook GT 14 оценили в 100 тысяч рублей …
Отечественные ритейлеры начали принимать предзаказы на ноутбук HUAWEI MateBook GT 14, который основан на …
Ноутбук MAIBENBEN X-Treme Tsunami X16F оценили в 190 тысяч р…
Компания MAIBENBEN пополнила ассортимент ноутбуков моделью X-Treme Tsunami X16F, которая основана на 16-я…
Flydigi BS1 обзор и тесты интеллектуальной подставки под ноутбукFlydigi BS1 обзор и тесты интеллектуальной подставки под ноутбук
Обзор CHUWI UBOX CWI604. Мини ПК для учебы, работы и даже игр с AMD Ryzen 5 6600HОбзор CHUWI UBOX CWI604. Мини ПК для учебы, работы и даже игр с AMD Ryzen 5 6600H
GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070
Обзор и тесты iRU Tactio 15PHC. Выбираем ноутбук для работы и учебы в 2026Обзор и тесты iRU Tactio 15PHC. Выбираем ноутбук для работы и учебы в 2026
iRU Tactio 23.8 обзор, тесты и опыт эксплуатации моноблока для учебы и работыiRU Tactio 23.8 обзор, тесты и опыт эксплуатации моноблока для учебы и работы
