В России представлен ноутбук Acer Swift Air 16

В России стартовали продажи ультрабука Acer Swift Air 16 (SFA16-61M), призванного переопределить понятие мобильности для устройств с крупноформатным дисплеем. Этот полноразмерный 16-дюймовый ноутбук, оснащенный передовыми компонентами, удивляет своим весом всего в 1099 грамм, что выгодно отличает его от большинства конкурентов. Новинка ориентирована на профессионалов, включая дизайнеров, маркетологов, офисных работников и деловых пользователей, которым необходима большая рабочая область и портативность без ущерба для веса и габаритов. Acer Swift Air 16 построен на базе новейшей платформы AMD Ryzen AI. Интегрированный нейронный процессор (NPU) с производительностью до 50 TOPS превращает ноутбук в интеллектуального помощника, способного выполнять сложные задачи искусственного интеллекта непосредственно на устройстве. Это открывает новые возможности для творчества, повышает эффективность работы и предоставляет инновационные инструменты.

Сердцем Acer Swift Air 16 являются процессоры AMD Ryzen AI серии 300, разработанные с прицелом на будущие вычислительные задачи. Топовая версия оснащена восьмиядерным флагманом AMD Ryzen AI 7 350, а более доступная – процессором AMD Ryzen AI 5 330. Несмотря на впечатляющую легкость, Acer Swift Air 16 демонстрирует впечатляющую автономность. Аккумулятор емкостью 50 Вт/ч в сочетании с энергоэффективной архитектурой AMD обеспечивает до 13 часов непрерывного воспроизведения видео без необходимости подзарядки.