Представлены ноутбук Mechrevo Aurora X на Core i7-13645HX

Компания Mechrevo пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделью Aurora X, которая базируется на 14-ядерном процессоре Intel Core i7-13645HX с тактовой частотой до 4,9 ГГц и TDP до 157 Вт в турбо-режиме.

Новинку также оснастили дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop, 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, 16-дюймовым экраном с разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой обновления 180 Гц, максимальной яркостью 500 нит и 100% покрытием цветовой палитры sRGB, системой охлаждения с тремя вентиляторами мощностью до 200 Вт, батареей ёмкостью 80 Втч, двумя полнофункциональными интерфейсами USB‑C (10 Гбит/с), тремя разъемами USB‑A (5 Гбит/с), портом Ethernet RJ45, интерфейсами HDMI 2.1 и Mini DisplayPort 2.1 и 3,5-мм аудиогнездом. Ноутбук оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 1170 долларов.