Новый XPS 13 не сможет конкурировать с MacBook Neo

Для комфортной работы без потери производительности пользователям, по словам специалистов, придётся отказаться от базовой конфигурации, поскольку в тестах ноутбук XPS 13 даже в режиме простоя использовал около 70% доступной оперативной памяти. Соответственно, в тяжёлых задачах ситуация будет сильно хуже. Ранее уже отмечалось, что MacBook Neo способен уверенно справляться с большим количеством приложений в фоне — в одном из тестов устройство за 600 долларов одновременно запускало 60 приложений и воспроизводило видео без заметных задержек или падения производительности. В то же время версия XPS 13 с 8 ГБ памяти, исходя из результатов тестов, использовала около 5,6 ГБ оперативной памяти даже без активной нагрузки, то есть только для работы операционной системы.