Новый XPS 13 не сможет конкурировать с MacBook Neo

Способ управления памятью в macOS существенно отличается от Windows — именно поэтому MacBook Neo c 8 ГБ унифицированной памяти при цене 599 долларов выглядит настолько интересным решением, так как пользователи не ощущают себя сильно ограниченными в вопросах ОЗУ. И в рамках Computex 2026 компания Dell представила новый XPS 13, который должен конкурировать с самым доступным портативным Mac от Apple, но есть важное «но». Дело в том, что данный ноутбук в базовой конфигурации предлагает те же 8 ГБ оперативной памяти — на бумаге выглядит, что ноутбуки очень схожи в плане характеристик. Но производитель не учёл, насколько ресурсоёмкой может быть Windows 11 в плане потребления оперативной памяти.

Для комфортной работы без потери производительности пользователям, по словам специалистов, придётся отказаться от базовой конфигурации, поскольку в тестах ноутбук XPS 13 даже в режиме простоя использовал около 70% доступной оперативной памяти. Соответственно, в тяжёлых задачах ситуация будет сильно хуже. Ранее уже отмечалось, что MacBook Neo способен уверенно справляться с большим количеством приложений в фоне — в одном из тестов устройство за 600 долларов одновременно запускало 60 приложений и воспроизводило видео без заметных задержек или падения производительности. В то же время версия XPS 13 с 8 ГБ памяти, исходя из результатов тестов, использовала около 5,6 ГБ оперативной памяти даже без активной нагрузки, то есть только для работы операционной системы.