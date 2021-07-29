ASUS представила игровой монитор Agon PRO AG254FG

Информации вокруг этого было достаточно много и только сейчас производитель официально представил решение для продвинутых геймеров. Диагональ данного монитора составляет 24,5 дюйма при разрешении 1920 на 1080 точек. Это необходимо для того, чтобы пользователь мог получить высокую частоту кадров в игре и раскрыл все особенности данной новинки. Дело в том, что данный монитор умеет отображать частоту обновления вплоть до 360 Гц. Согласитесь, получить такое количество кадров в секунду на 4К-разрешении достаточно тяжело, практически невозможно в тяжёлых современных играх. А вот в шутерах соревновательного формата пользователь получает возможность в данном разрешении получить необходимую частоту кадров и частоту обновления матрицы. Правда, стоит такой монитор достаточно дорого — 820 долларов. За эти деньги вполне можно получить даже флагманский 4К-монитор, но там уже не будет такая высокая частота обновления.