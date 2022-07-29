ASUS представила игровой монитор ROG Strix XG32UQ с поддержкой HDMI 2.1

ASUS расширяет ассортимент игровых мониторов представив новую модель - ROG Strix XG32UQ. Это 32-дюймовый монитор с разрешением 4K и поддерживает HDMI 2.1.

ROG Strix XG32UQ также имеет порт DP 1.4 и поддерживает частоту обновления до 160 Гц благодаря панели Fast IPS. Разъем HDMI 2.1 обеспечивает 120 Гц для консолей. Монитор поддерживает FreeSync Premium Pro и совместим с G-Sync, а также имеет сертификацию DisplayHDR 600.

IPS-панель покрывает 96% цветового пространства DCI-P3 и 130% sRGB. Типичная яркость в режиме SDR составляет 450 кд/м². Модель поставляется с заводской калибровкой.

На задней панели монитора ASUS ROG Strix XG32UQ есть порты USB 3.2 Gen 1 Type-B и два выхода USB 3.2 Gen 1 Type-A. Эргономичная подставка, обеспечивает широкие возможности поворота, наклона и регулировки по высоте.

Цену и доступность монитора производитель не раскрывает.