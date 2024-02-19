ASUS представила игровой монитор ROG Swift PG32UCDM за 1300 долларов

Сегодня компания ASUS официально представила свой флагманский игровой монитор ROG Swift PG32UCDM с панелью QD-OLED 4K на 32 дюйма по цене в 1300 долларов. Можно смело предположить, что ASUS ROG Swift PG32UCDM — действительно флагманский игровой монитор диагональю в 32 дюйма с панелью QD-OLED и максимальным разрешением 3840x2160 пикселей, ультра-быстрой частотой обновления в 240 Гц и временем отклика в 0,03 мс, что делает эту модель идеальной для хардкорных геймеров и создателей контента. Интересно, что у монитора есть различные функции, ориентированные на игры, что делает его более привлекательной моделью на рынке.

Например, ROG Swift PG32UCDM поставляется с поддержкой ROG Gaming AI, персонализированного приложения, предназначенного для улучшения вашего визуального опыта и игровой производительности. Это различного рода надстройки, которые позволяют в играх выдавать более высокую продуктивность, что особенно полезно в соревновательных проектах. Также здесь приличный набор портов — 2x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4, 3x USB 3.2 Gen 1 и 1x USB Type-C с опцией 90 Вт. Это действительно классный игровой монитор, но и стоит он очень дорого. Всё дело в матрице, которая в корне отличается от IPS-матрицы, но на деле нужно понимать, что существенного апгрейда или даунгрейда вы не заметите. Просто технология пока что слишком новая и дисплеи на основе этой технологии тоже получаются чрезмерно дорогими. Но лет через пять это будет более доступно.
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