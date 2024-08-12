ASUS представила игровой ноутбук ROG Zephyrus G16

Вчера компания ASUS официально представила свой новый игровой ноутбук под названием ROG Zephyrus G16, оснащённый процессорами серии AMD Ryzen AI 300 и видеокартами серии NVIDIA RTX 40. Стоит напомнить, что видеокарты NVIDIA RTX 40 серии поддерживают технологии DLSS 3.0 Super Resolution, Frame Generation и Ray Reconstruction в видеоиграх, которые получили поддержку передовых технологий. Кроме того, пользователям предоставляют возможность выбрать между более мощной видеокартой RTX 4070 или бюджетным вариантом RTX 4060 в зависимости от требований и того, что действительно необходимо потенциальному покупателю.

Кроме того, ноутбук оснащён действительно классным 16-дюймовым дисплеем ROG Nebula OLED с разрешением 2560x1600 пикселей, который обеспечивает высокую яркость и действительно приличную цветопередачу. А благодаря низкому времени отклика в 0,2 мс и высокой частоте обновления 240 Гц, этот дисплей является настоящим подарком для тех, кто хочет получить максимальную производительность в соревновательных играх. Кроме того, производитель реализовал достаточно качественную систему охлаждения, которую удалось разместить в корпусе достаточно небольшой толщины. Да и за счёт передового процессора пользователь получает доступ к технологиям на базе искусственного интеллекта, которые сейчас набирают обороты. Правда, ничего толкового с ними пока что сделать нельзя, но сама по себе возможность не может не радовать с прицелом на будущее.