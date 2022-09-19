ASUS представила игровой смартфон ROG Phone 6 Batman Edition

В сотрудничестве с Warner Bros. Consumer Products компания ASUS с гордостью представляет игровой смартфон ROG Phone 6 BATMAN Edition. Тематический телефон и аксессуары, выпущенные ограниченным тиражом, посвящены загадочному и технически подкованному борцу с преступностью Бэтмену.

Смартфон поставляется в большой фирменной упаковке, выполненной в стиле одноименного персонажа комиксов, стоит отметить, что упаковка водонепроницаема. В ее комплектацию входит прожектор Bat-Signal, который проецирует один из двух знаменитых логотипов Бэтмена. Имеется небольшая фигурка с символом летучей мыши, она также выполняет роль булавки для извлечения лотка SIM-карты. Кроме того, на сам смартфон нанесено специальное покрытие, которое при попадании на него света имитирует облачное ночное небо, освещенное прожектором.

Смартфон ASUS ROG Phone 6 Batman Edition получил дизайн в стиле персонажа, был изменен интерфейс соответствующей тематикой.

Игровой смартфон представлен в ограниченном количестве. Информация о стоимости не раскрыта.

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