ASUS представила игровой смартфон ROG Phone 6 Batman Edition

Смартфон поставляется в большой фирменной упаковке, выполненной в стиле одноименного персонажа комиксов, стоит отметить, что упаковка водонепроницаема. В ее комплектацию входит прожектор Bat-Signal, который проецирует один из двух знаменитых логотипов Бэтмена. Имеется небольшая фигурка с символом летучей мыши, она также выполняет роль булавки для извлечения лотка SIM-карты. Кроме того, на сам смартфон нанесено специальное покрытие, которое при попадании на него света имитирует облачное ночное небо, освещенное прожектором.
Смартфон ASUS ROG Phone 6 Batman Edition получил дизайн в стиле персонажа, был изменен интерфейс соответствующей тематикой.
Игровой смартфон представлен в ограниченном количестве. Информация о стоимости не раскрыта.