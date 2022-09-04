ASUS представила корпус TUF Gaming GT502

Компания ASUS представила корпус TUF Gaming GT502 с двухкамерной конструкцией.

ASUS TUF Gaming GT502 предлагает безграничные возможности для сборки мощной системы. Корпус имеет двухкамерную конструкцию и позволяет установить 360 мм радиатор СЖО, видеокарты длиной до 400 мм, материнские платы форм-фактора ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, блок питания длиной 200 мм и кулер высотой до 163 мм.

Боковая и передняя панель изготовлены из закаленного стекла, что позволяет демонстрировать внутренние компоненты. Размеры корпуса следующие: 285 мм x 450 мм x 446 мм (ШхГхВ). Новинка обладает надежностью и прочностью благодаря конструкции из стали.

На передней панели расположены два порта USB 3.2 Type-A, один порт USB 3.2 Type-C и разъем для гарнитуры.

Стоимость корпуса TUF Gaming GT502 производитель не раскрывает.