ASUS представила линейку ZenBook с процессорами Intel Tiger Lake 11-го поколения

Все ноутбуки, работающие на Tiger Lake 11-го поколения, сертифицированы и помечены как ноутбуки Intel Evo. С этой целью ASUS анонсировала пять ноутбуков, но только один проверен как ноутбук на платформе Intel Evo.

Список новых ноутбуков работающие на процессорах Intel Tiger Lake 11-го поколения ASUS ZenBook Flip S (UX371), ASUS ZenBook Flip 13 (UX363), ASUS ZenBook S (UX393), ASUS ZenBook 14 Ultralight (UX435EAL / EGL) и ASUS ZenBook 14 (UX435EA / EG).

Теперь важно отметить, что не все ноутбуки, работающие на Tiger Lake 11-го поколения, сертифицированы и помечены как ноутбуки Intel Evo. Для этого необходимо выполнить определенные требования.

Подробная информация о доступности этих ноутбуков, точных конфигурациях и ценах будет объявлена ​​ASUS позже.