ASUS представила мощный ноутбук ExpertBook B9

Многие пользователи, которые следят за рынком высоких технологий, давно заметили, что ноутбуки можно условно разделить на MacBook и остальные ноутбуки. Это звучит слегка оскорбительно для некоторых производителей, даже очень крупных, но это так. И тем не менее производители активно работают над тем, чтобы изменить ситуацию на рынке, дабы вывести свои новинки на новый уровень и конкурировать с топовыми компаниями. Например, сегодня был представлен ноутбук ​ASUS ExpertBook B9, который создан специально для пользователей с определённым набором требований. Производитель обещает внушительную производительность, высокую автономность и качественный дисплей, плюс это весьма стильное устройство, что в определённых ситуациях тоже должно играть важную роль.

Главный недостаток данного ноутбука заключается в его операционной системе — Windows 11 хотя и стала достаточно производительной и более надёжной, но багов там всё равно очень много и они сильно мешают работать с комфортом. Более того, иногда случаются различные казусы, что очень неприятно в случае с ноутбуком за такие деньги. Но, к сожалению, выбор у потенциального покупателя очень небольшой, особенно если есть необходимость устанавливать корпоративный софт. Будем надеяться, что ноутбук будет пользоваться спросом и производитель выпустит ещё больше гаджетов в этом направлении, так как тогда пользователи получат хоть какую-то конкуренцию на рынке ноутбуков на Windows.
MacBook Pro получит до 192 ГБ ОЗУ…
Только-только появились первые инсайды по процессорам, которые должны в ближайшем будущем появиться в ноу…
Официально: Redmi G Pro Ryzen Edition получит 240-Гц экран…
Компания Xiaomi официально подтвердила некоторые характеристики игрового ноутбука Redmi G Pro Ryzen Editi…
Планшет Xiaomi Mi Pad 5 Pro получил новую версию…
Компания Xiaomi объявила о скором выходе новой версии планшета Xiaomi Mi Pad 5 Pro, который вышел в серед…
Представлен ноутбук Redmi G Pro Ryzen Edition…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент ноутбуков моделью Redmi G Pro Ryzen Edition, которая получила проце…
Ноутбук TCL Book 14 Go оценен в 33 тысячи рублей…
Компания TCL пополнила ассортимент ноутбуков моделью Book 14 Go, которая доступна для покупки в России по…
Xiaomi Mi Notebook Air 13 подешевел в Китае …
Компания Xiaomi снизила цену на ноутбук-трансформер Xiaomi Mi Notebook Air 13, который был представлен чу…
Доступный ноутбук Acer Aspire 3 A315 получил APU Ryzen 3 732…
Компания Acer пополнила ассортимент ноутбуков моделью Aspire 3 A315-24P-R75B, которая при цене в 400 долл…
ADATA привезла в Россию ноутбуки XPG XENIA…
У нас просто отличные новости для геймеров, которые всегда предпочитали игровые ноутбуки и давно мечтали …
Обзор Thunderobot 911 Plus X. Игровой ноутбук на 17,3Обзор Thunderobot 911 Plus X. Игровой ноутбук на 17,3" с 3050 Ti за вменяемый ценник
Обзор Predator Triton 500 SE (PT516-51s-953W). Игровой ноутбук с Core i9-11900H и RTX 3080Обзор Predator Triton 500 SE (PT516-51s-953W). Игровой ноутбук с Core i9-11900H и RTX 3080
Обзор Lenovo Legion 5 Pro – Идеальный ноутбук для геймераОбзор Lenovo Legion 5 Pro – Идеальный ноутбук для геймера
Обзор Honor MagicBook 16. Идеальный лэптоп для работы?Обзор Honor MagicBook 16. Идеальный лэптоп для работы?
Обзор realme book RMNB 1002. Доступный ультрабук c быстрой зарядкой и 2K экраномОбзор realme book RMNB 1002. Доступный ультрабук c быстрой зарядкой и 2K экраном
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor