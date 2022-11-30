ASUS представила мощный ноутбук ExpertBook B9

Многие пользователи, которые следят за рынком высоких технологий, давно заметили, что ноутбуки можно условно разделить на MacBook и остальные ноутбуки. Это звучит слегка оскорбительно для некоторых производителей, даже очень крупных, но это так. И тем не менее производители активно работают над тем, чтобы изменить ситуацию на рынке, дабы вывести свои новинки на новый уровень и конкурировать с топовыми компаниями. Например, сегодня был представлен ноутбук ​ASUS ExpertBook B9, который создан специально для пользователей с определённым набором требований. Производитель обещает внушительную производительность, высокую автономность и качественный дисплей, плюс это весьма стильное устройство, что в определённых ситуациях тоже должно играть важную роль.

Главный недостаток данного ноутбука заключается в его операционной системе — Windows 11 хотя и стала достаточно производительной и более надёжной, но багов там всё равно очень много и они сильно мешают работать с комфортом. Более того, иногда случаются различные казусы, что очень неприятно в случае с ноутбуком за такие деньги. Но, к сожалению, выбор у потенциального покупателя очень небольшой, особенно если есть необходимость устанавливать корпоративный софт. Будем надеяться, что ноутбук будет пользоваться спросом и производитель выпустит ещё больше гаджетов в этом направлении, так как тогда пользователи получат хоть какую-то конкуренцию на рынке ноутбуков на Windows.