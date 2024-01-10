ASUS представила монитор ROG SWIFT OLED PG32UCDP с двумя режимами работы

На выставке CES 2024 компания ASUS официально представила новые геймерские мониторы ROG SWIFT OLED PG32UCDP и ROG SWIFT OLED PG32UCDM. Обе модели имеют плоский дизайн матрицы (это большая редкость — на мероприятии большинство новых игровых мониторов имеют изогнутую матрицу) и поддерживают разрешение до 4K (3840x2160 пикселей). При этом стоит отметить, что монитор с длинным названием PG32UCDP оснащён передовой технологией двойного режима работы, которая обеспечивает поддержку стандартного режима 240 Гц при разрешении 4K и режима Full HD при частоте в 480 Гц. Эти режимы могут быть переключены динамически во время использования монитора посредством нажатия нескольких клавиш, то есть отключать и подключать монитор постоянно не нужно.

Также монитор оснастили OLED-панелью третьего поколения с поддержкой технологии MLA, её пиковую яркость составляет 1300 нит и монитор получил поддержку HDR10. Ещё на выставке компания показала монитор под названием PH32UCDM — он предоставляет доступ к 4K-разрешению при частоте в 240 Гц, использует технологию QD-OLED третьего поколения от ASUS и должен отправиться в продажу уже в этом году. Достаточно интересное решение для тех, кто хочет попробовать более современную матрицу нового поколения. Правда, пока что стоимость данных мониторов не сообщается — вероятно, компания ещё не решила когда отправлять гаджеты в продажу. Но это явно флагманский продукт, который будут продавать по достаточно высокой цене.
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