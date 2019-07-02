ASUS представила монитор VA32UQ с 31,5-дюймовым экраном

Компания ASUS представила монитор под названием VA32UQ с 31,5-дюймовым экраном, поддержкой HDR-10 и временем отклика 4 мс. Разрешение составляет 3840 на 2160 пикселей, что соответствует формату 4К. Показатели контрастности и динамической контрастности достигают 3000:1. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов. В мониторе реализованы системы Flicker-free и Low Blue Light для защиты зрительного аппарата пользователя. Предусмотрены цифровые интерфейсы HDMI и DisplayPort. О стоимости устройства пока не сообщается.