ASUS представила монитор VG279Q1R линейки TUF Gaming

ASUS добавила новый монитор к линейке TUF Gaming модель VG279Q1R. TUF Gaming VG279Q1R оснащен IPS матрицей с 27-ой диагональю. Монитор предоставляет разрешение 1080p и частоту обновления 144 Гц. 8 битная панель имеет яркость 250 кд / м², углы обзора 178 градусов, коэффициент контрастности 1000: 1.

Монитор поддерживает технологию FreeSync Premium, ASUS ELMB (Extreme Low Motion Blur). Дополнительные игровые функции GameVisual и GamePlus, Shadow Boost позволяют настроить игровую производительность. Также есть технологии защиты глаз и защита от синего цвета Flicker-Free и Ultra-Low Blue Light.

Компания оборудовала модель двумя стерео-динамиками, двумя портами HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 и разъем для наушников. Монитор поддерживает крепление VESA 75 на 75 мм и регулировка наклона. Рекомендуемая стоимость монитора ASUS TUF Gaming VG279Q1R составляет 18 тысяч рублей.