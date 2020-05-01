ASUS представила монитор для профессиональных задач ProArt PA27UCX

ASUS ProArt PA27UCX первый в мире 27 дюймовый HDR-монитор с разрешением 4К. Максимальная яркость составляет 1000 кд/м2. Монитор поддерживает технологию квантовых точек.

PA27UCX охватывает 97% цветового пространства DCI-P3, 99,5% Adobe RGB, 100% sRGB. Модель оснащена технологией ASUS Smart HD и Dolby Vision HDR.

Монитор спроектирован специально для творческих людей работающих в профессиональных графических приложениях.

ASUS ProArt PA27UCX предлагает широкие возможности подключения: HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, USB Type C и четыре разъёма USB 3.0 Type A. Подставка позволяет регулировать монитор по высоте, наклону, портретный режим, а также режим Pivot.