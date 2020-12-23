ASUS представила мониторы VY249HE и VY279HE c технологией Eye Care Plus

Оба монитора предлагают разрешение FullHD, частоту обновления 75 Гц, время отклика 1 мс. Кроме того, VY249HE и VY279HE поддерживают технологию AMD FreeSync. Мониторы подойдут как для игр, так и для просмотра контента и работы.
ASUS VY249HE и VY279HE оснащены технологией Eye Care Plus, она снижает утомляемость глаз при длительном пользовании монитором. Особенностью представленных моделей является уведомления пользователю о том, что необходимо отдохнуть.
На данный момент, мониторы ASUS VY249HE и VY279HE доступны в Северной Америке.