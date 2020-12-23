ASUS представила мониторы VY249HE и VY279HE c технологией Eye Care Plus

ASUS анонсировала два монитора с защитными функциями для снижения утомляемости глаз пользователя. VY249HE (23,8-дюймов) и VY279HE (270-дюймов) имеют схожие функции.

Оба монитора предлагают разрешение FullHD, частоту обновления 75 Гц, время отклика 1 мс. Кроме того, VY249HE и VY279HE поддерживают технологию AMD FreeSync. Мониторы подойдут как для игр, так и для просмотра контента и работы.

ASUS VY249HE и VY279HE оснащены технологией Eye Care Plus, она снижает утомляемость глаз при длительном пользовании монитором. Особенностью представленных моделей является уведомления пользователю о том, что необходимо отдохнуть.

На данный момент, мониторы ASUS VY249HE и VY279HE доступны в Северной Америке.
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