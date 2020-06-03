ASUS представила недорогие ноутбуки для учебы E210, E410 и E510

ASUS представила новую серию ноутбуков E210, E410 и E510. Это недорогие ноутбуки с диагональю 11,6, 14 и 15,6 дюймов. Представленные модели обеспечивают оптимальную производительность для учебы.

Новинки имеют современный дизайн, шарнирная конструкция на 180 градусов. Производительность обеспечивает четырехъядерный процессор Intel, 8 Гб оперативной памяти и SSD накопители M.2. Доступные подключения Wi-Fi 5, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 Type-A и Type-C, выход HDMI и слот для карты microSD.

Ноутбуки ASUS E210, E410 и E510 очень легкие. Модели можно синхронизировать со смартфонами на базе Android или iOS. Аккумулятор позволяет работать до 12 часов без подзарядки.

ASUS E210, E410 и E510 представлены в трех цветах. Стоимость ноутбуков не указана.
Комментарии и отзывы ASUS E210, E410 и E510
Обзоры:
Обзор HONOR MagicBook AMD. Шустрый безрамочный ноутбук для работыОбзор HONOR MagicBook AMD. Шустрый безрамочный ноутбук для работы
Предварительный обзор Samsung Galaxy Book Flex α. Весьма доступный гибридПредварительный обзор Samsung Galaxy Book Flex α. Весьма доступный гибрид
Обзор Lenovo ThinkBook 13s. Ноутбук для работы и учебыОбзор Lenovo ThinkBook 13s. Ноутбук для работы и учебы
Новости:
MSI Creator 15 создан для профессионалов

В последнее время многие производители выпускают свои ноутбуки для профессионалов с достаточно высокой пр...
Новые 16-дюймовые ноутбуки Honor MagicBook засветились в Китае

Официальная презентация обновленных ноутбуков Honor MagicBook ожидается 18 мая, а пока популярный интерне...
Представлен игровой ноутбук Alienware Area 51m R2

Принадлежащий компании Dell бренд Alienware пополнил ассортимент игровых ноутбуков моделью Area 51m R2, к...
Лучшая игровая клавиатура. Razer Huntsman Elite (RZ03-01870100-R3M1)Лучшая игровая клавиатура. Razer Huntsman Elite (RZ03-01870100-R3M1)
Обзор Philips 241E1SCA. Лучший 24-дюймовый монитор до 10 000Обзор Philips 241E1SCA. Лучший 24-дюймовый монитор до 10 000
Обзор Seagate FireCuda 510 1Tb (ZP1000GM30011). Надежный M2 накопитель со скоростью до 3450 Мбит/сек Обзор Seagate FireCuda 510 1Tb (ZP1000GM30011). Надежный M2 накопитель со скоростью до 3450 Мбит/сек
Лучший монитор для PS5. LG 27UL500 27Лучший монитор для PS5. LG 27UL500 27"
Обзор Palit GeForce RTX 2070 Super JetStream LE (NE6207S019P2-1040J). Тесты видеокарты в играх и бенчмаркахОбзор Palit GeForce RTX 2070 Super JetStream LE (NE6207S019P2-1040J). Тесты видеокарты в играх и бенчмарках
Лучший чехол для Huawei P40...
Лучший чехол для Huawei P40Производители смартфонов постоянно думают над тем, как бы привлечь пользователей к своему очередному прод...
В продажу поступил микрофон Acusis с фун...
В продажу поступил микрофон Acusis с фунКомпания Antimatter Research выпустила микрофон Acusis. Микрофон разработан для обеспечения чистого звуча...
Samsung Galaxy M40 получила обновление д...
Samsung Galaxy M40 получила обновление дКомпания Samsung выпустила обновление до операционной системы Android 10 для бюджетного смартфона Samsung...
Официальные изображения следующего флагм...
Официальные изображения следующего флагмВ сети появилось несколько официальных рендеров грядущего смартфона Motorola Edge Plus. Флагманская модел...
Razer показала обновленный Blade 15...
Razer показала обновленный Blade 15Компания Razer официально обновила свой игровой ноутбук Blade 15 до нового железа, чтобы потенциальные по...
Microsoft добавляет многооконный режим д...
Microsoft добавляет многооконный режим дMicrosoft выпустила обновления для Word и PowerPoint на устройствах Apple iPad с поддержкой нескольких ок...
iLife A9s - лучший робот-пылесос...
iLife A9s - лучший робот-пылесосiLife A9s — новый робот-пылесос с системой определения окружающего пространства, поддержкой влажной уборк...
Представлен необычный ПК-корпус Abkoncor...
Представлен необычный ПК-корпус AbkoncorКомпания Abkoncore пополнила ассортимент корпусов моделью AL1000 Sync, который относится к сегменту откры...
Khronos Group начала работу над внедрени...
Khronos Group начала работу над внедрениKhronos Group начала разработку поддержки Vulkan Ray Tracing. Она включает в себя выпуск новых расширений...
Видеорегистратор с датчиком движения в р...
Видеорегистратор с датчиком движения в рPhilips CVR108 это видеорегистратор с датчиком движения в режиме парковки. ...
Представлена линейка ноутбуков Dynabook ...
Представлена линейка ноутбуков Dynabook Ноутбуки компании Dynabook являются одним из популярных вариантов для бизнес-игроков. Но компания решила ...
Vivo V19 с быстрой зарядкой на 33 Вт ...
Vivo V19 с быстрой зарядкой на 33 Вт Компания Vivo на глобальном рынке анонсировала новый среднебюджетный смартфон. ...
Обзор Bowers & Wilkins PX5. Накладные наушники с шумоподавлением по-британскиОбзор Bowers & Wilkins PX5. Накладные наушники с шумоподавлением по-британски
Умный аквариум 800литров: Rubetek RE-3310, лампочки Rubetek RL-3103, датчики Rubetek RS-3220...Умный аквариум 800литров: Rubetek RE-3310, лампочки Rubetek RL-3103, датчики Rubetek RS-3220...
Обзор Trust GXT 310. Недорогие игровые наушники с микрофономОбзор Trust GXT 310. Недорогие игровые наушники с микрофоном
Лучшая материнская плата на чипсете LGA1200. ASUS PRIME Z490M-PLUSЛучшая материнская плата на чипсете LGA1200. ASUS PRIME Z490M-PLUS
Обзор современных водонагревателей Atlantic Steatite Elite 50 и Electrolux EWH 50 Heatronic Slim DryHeatОбзор современных водонагревателей Atlantic Steatite Elite 50 и Electrolux EWH 50 Heatronic Slim DryHeat
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor