ASUS представила недорогие ноутбуки для учебы E210, E410 и E510

ASUS представила новую серию ноутбуков E210, E410 и E510. Это недорогие ноутбуки с диагональю 11,6, 14 и 15,6 дюймов. Представленные модели обеспечивают оптимальную производительность для учебы.

Новинки имеют современный дизайн, шарнирная конструкция на 180 градусов. Производительность обеспечивает четырехъядерный процессор Intel, 8 Гб оперативной памяти и SSD накопители M.2. Доступные подключения Wi-Fi 5, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 Type-A и Type-C, выход HDMI и слот для карты microSD.

Ноутбуки ASUS E210, E410 и E510 очень легкие. Модели можно синхронизировать со смартфонами на базе Android или iOS. Аккумулятор позволяет работать до 12 часов без подзарядки.

ASUS E210, E410 и E510 представлены в трех цветах. Стоимость ноутбуков не указана.