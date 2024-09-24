ASUS представила ноутбук Adol 14 Air Fragrance с ароматизатором

Вчера компания ASUS официально представила миру специальную версию ноутбука Adol 14 Air Fragrance, который предназначен, к сожалению, исключительно для китайского рынка. Данный ноутбук поставляется на базе процессора Ryzen AI 9 365 — это 10-ядерный чип поколения Strix Point на базе архитектуры Zen 5 с поддержкой многопоточности, который построен на базе 4 ядер Zen 5 и 6 ядер Zen 5c. Также данный процессор получил встроенную графику Radeon 880M, которая весьма неплохо справляется с поставленными задачами. При этом стоит отметить, что Adol 14 — один из немногих ноутбуков с этим процессором, так как большинство премиальных моделей используют Ryzen AI 9 HX 370. Примечательно, что Adol 14 Air Fragrance сохраняет большинство характеристик своего предшественника, предлагая разрешение 2880x1800 пикселей на 14-дюймовом OLED-дисплее с частотой обновления 240 Гц.

Ещё под капотом у новинки расположена память LPDDR5 на частоте 7500 МГц и аккумулятор ёмкостью 75 Втч, обеспечивающий до 14 часов воспроизведения видео. И поскольку в ноутбуке нет дискретной видеокарты, он получил хорошее время автономной работы, но всё это на самом деле мелочи. Основная фишка у ноутбука в ином — для того, чтобы пользователи всегда могли наслаждаться приятным запахом, на крышке ноутбука установлен диспенсер с ароматизированной пластиной, которую можно менять для распыления подходящего аромата. Да, это первый ноутбук на планете, который получил встроенную «пахучку».
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