ASUS представила ноутбук Zenbook A14

Также в плане портов Zenbook A14 явно обходит своих конкурентов — модель получила два USB Type-C, один USB Type-A 3.2 Gen 2, разъём для наушников и микрофона 3,5 мм и полноразмерный HDMI 2.1. В результате устройство может подключать до трёх внешних мониторов при открытой крышке, в то время как MacBook Air с M3 поддерживает максимум два монитора (и только при закрытой крышке, причём один из них должен обеспечивать питание через USB Type-C). На бумаге всё это выглядит впечатляюще, но пока что вопросы к производительности чипа Snapdragon X остаются, да и приложений для Windows на Arm-платформе не так уж и много. Но приятно видеть, что это направление развивается и предоставляет пользователям возможность выбирать платформу с довольно приличными характеристиками.