ASUS представила ноутбук Zenbook A14

Компания ASUS официально представила ультралёгкий ноутбук, который вполне можно назвать конкурентом MacBook Air. Более того, ноутбук Zenbook A14 оснащён процессором Qualcomm Snapdragon X, который обеспечивает до 32 часов автономной работы, что при весе всего в 990 граммов является весьма внушительным достижением. Примечательно, что Zenbook A14 обходит MacBook Air не только по весу, но и по цене. Базовая модель с восьмиядерным процессором Snapdragon X обойдётся всего в 1100 долларов и поступит в продажу в середине января. Эта версия получит 32 ГБ оперативной памяти, SSD-накопитель на 1 ТБ и 14-дюймовый OLED-экран с разрешением 1920х1200 пикселей, частотой обновления 60 Гц и пиковой яркостью 600 нит.

Также в плане портов Zenbook A14 явно обходит своих конкурентов — модель получила два USB Type-C, один USB Type-A 3.2 Gen 2, разъём для наушников и микрофона 3,5 мм и полноразмерный HDMI 2.1. В результате устройство может подключать до трёх внешних мониторов при открытой крышке, в то время как MacBook Air с M3 поддерживает максимум два монитора (и только при закрытой крышке, причём один из них должен обеспечивать питание через USB Type-C). На бумаге всё это выглядит впечатляюще, но пока что вопросы к производительности чипа Snapdragon X остаются, да и приложений для Windows на Arm-платформе не так уж и много. Но приятно видеть, что это направление развивается и предоставляет пользователям возможность выбирать платформу с довольно приличными характеристиками.