ASUS представила ноутбуки ROG Strix Scar 16 и ROG Strix Scar 18

А дисплей ROG Nebula HDR представляет собой Mini LED-панель формата 16:10 с разрешением 2.5K, пиковой яркостью 1200 нит и частотой обновления 240 Гц. Ещё Strix Scar 16 и Scar 18 оснащены испарительной камерой, многослойным радиатором и специальной термопастой на основе жидкого металла (как для процессора, так и видеокарты. Компания ASUS утверждает, что все эти решения обеспечивают низкий уровень шума при разумных температурах — до 45 дБ даже во время продолжительных игровых сессий. Кроме того, ноутбуки ROG Strix Scar оснащены уникальной системой подсветки под названием AniMe Vision, которая позволяет выводить персонализированные анимации на крышку устройства и синхронизировать подсветку с другими совместимыми гаджетами.