ASUS представила ноутбуки ROG Strix Scar 16 и ROG Strix Scar 18

После целой серии тизеров компания ASUS официально представила новые игровые ноутбуки ROG Strix Scar, которые обладают приличным перечнем преимуществ на фоне конкурентов. Например, модели Scar 16 и Scar 18 2025 года оснащены RGB-подсветкой по всему периметру нижней части корпуса, а также программируемым LED-дисплеем на крышке, выполненным в стиле других устройств ROG. Кроме того, под ярким внешним видом гаджета скрывается впечатляющая «начинка». Например, Scar 16 и 18 в топовой конфигурации можно оснастить процессором Intel Core Ultra 9 275HX и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5090. Ещё в максимальной комплектации устройства поддерживают до 64 ГБ оперативной памяти DDR5-5600 и SSD-накопитель объёмом 2 ТБ.

А дисплей ROG Nebula HDR представляет собой Mini LED-панель формата 16:10 с разрешением 2.5K, пиковой яркостью 1200 нит и частотой обновления 240 Гц. Ещё Strix Scar 16 и Scar 18 оснащены испарительной камерой, многослойным радиатором и специальной термопастой на основе жидкого металла (как для процессора, так и видеокарты. Компания ASUS утверждает, что все эти решения обеспечивают низкий уровень шума при разумных температурах — до 45 дБ даже во время продолжительных игровых сессий. Кроме того, ноутбуки ROG Strix Scar оснащены уникальной системой подсветки под названием AniMe Vision, которая позволяет выводить персонализированные анимации на крышку устройства и синхронизировать подсветку с другими совместимыми гаджетами.
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