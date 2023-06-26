ASUS представила ноутбуки серии BR1402 для школьников

Сегодня компания ASUS официально объявила о запуске совершенно новой серии ноутбуков под названием BR1402 — первых в мире ноутбуков 2-в-1 с защищённым корпусом и диагональю 14 дюймов, разработанных специально для сферы образования. Специалисты компании отмечают, что ноутбук полностью удовлетворит запросы пользователя на уровне начальной школы и не только, при этом он ориентирован на потребности современных учеников со всего мира и гибридного формата обучения. Ноутбуки этой линейки доступны как в традиционной складной форме, так и в конвертируемом дизайне, позволяющем поворачивать ноутбук на 360° и использовать его в качестве универсального сенсорного планшета. Но самое главное в том, что новые ноутбуки серии BR1402 построены в соответствии с военными стандартами и обладают умными защитными функциями, которые помогут учащимся в их образовательном пути.

Серия BR1402 также оснащена всеми необходимыми функциями для требований гибридного обучения, обеспечивая плавный переход от школы к дому и далее. Чтобы обеспечить полноценное обучение в течение дня, эти ноутбуки предоставят до 10-часов автономной работы, поддержку всех современных протоколов беспроводной связи, возможность работать с Wi-Fi 6 и многое другое, так что потенциальный покупатель действительно получает весьма классное решение для работы на повседневной основе. Стоимость пока что не называется, но если ноутбук создан для школьников, то он не должен быть дорогим.
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