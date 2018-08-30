ASUS представила новые модели серии ZenBook: ZenBook 13 (UX333), ZenBook 14 (UX433) и ZenBook 15 (UX533). В новых невероятно тонких и легких престижных ультрабуках экранная рамка сведена к минимуму со всех четырех сторон, благодаря чему экран занимает до 95% площади крышки. Кроме того, практически отсутствующая рамка позволила сделать корпус новых моделей ZenBook невероятно компактным, значительно меньше, чем у других устройств того же класса.

Впервые в серии ZenBook экранная рамка со всех четырех сторон настолько узкая, что практически незаметна, а относительная площадь экрана составляет до 95%

По занимаемой площади новые модели ZenBook одни из самых компактных устройств в своем классе

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