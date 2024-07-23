ASUS представила новые ноутбуки ROG Zephyrus и TUF Gaming

Сегодня компания ASUS официально выпустила в релиз производительные геймерский ноутбуки линейки ROG Zephyrus и TUF Gaming на базе платформы AMD Ryzen AI 300 APU. Потенциальный покупатель может выбрать ноутбук на базе чипа AMD Ryzen AI 9 365 или Ryzen AI 9 HX 370, плюс модели линейки ASUS TUF A16 и ROG Zephyrus оснащены дискретными графическими процессорами RTX 4060 или RTX 4070 (пользователь может выбрать подходящую модель под свои нужды). Ноутбуки также имеют до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-7500 и память на твердотельном накопителе M.2, так что встроенной памяти для хранения личного контента будет предостаточно.

Также модель ASUS TUF A16 получила 16-дюймовую панель с разрешением 2.5K, частотой обновления 165 Гц и яркостью 400 нит, в то время как ноутбук ROG Zephyrus оборудовали 14-дюймовым дисплеем с аналогичными характеристиками (то есть разница исключительно в диагонали дисплея). Примечательно, что ASUS TUF A16 поддерживает соединение посредством Thunderbolt 4 с USB4, что стало возможным благодаря новой архитектуре Hawk Point. Ноутбук также оснащён портом HDMI 2.1 и USB Type-C с поддержкой зарядки мощностью 100 Вт. А ASUS ROG Zephyrus G14 оснащён USB4, поддержкой зарядки в 100 Вт и достаточно неплохим рисунком на корпусе. В целом, ноутбуки крайне интересные и обладают приличным набором преимуществ, а цена стартует с отметки в 1 200 долларов, но только для рынка Китая. За пределами страны новинки пока что не продаются, что стоит учитывать.
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