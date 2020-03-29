ASUS представила новый геймерский монитор ROG Strix XG27WQ

Asus представила новый монитор ROG Strix XG27WQ. Монитор имеет изогнутую 27-дюймовую панель VA с кривизной 1500R, разрешением QHD (2560 x 1440), яркостью 450 нит, контрастностью 3000: 1, также сертификат DisplayHDR 400 и время отклика MPRT 1 мс. Панель покрывает 125% цветового пространства sRGB и 92% DCI-P3. Монитор поддерживает AMD FreeSync Premium Pro с частотой обновления до 165 Гц и Adaptive-Sync с графическими картами NVIDIA GeForce.

ROG Strix XG27WQ имеет разноцветное светодиодное кольцо на задней панели поддерживает технологию освещения Asus Aura Sync. Также поддерживается несколько технологий, таких как Dynamic Shadow Boost, GamePlus, GameVisual, технология Flicker-Free, технология Ultra-Low Blue Light. Варианты подключения модели включают в себя разъем для наушников, порт USB 3.0, два порта HDMI 2.0, DisplayPort 1.2. Подставка может быть снята для настенного монтажа VESA и поддерживает регулировку по высоте до 100 мм, поворот на 50 ° в любом направлении, регулировку наклона от -5 ° до 20 °.