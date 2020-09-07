ASUS представила новую линейку ноутбуков на платформе Intel Evo

Компания ASUS обновляет все линейку ноутбуков, а именно линейку ZenBook, VivoBook и ExpertBook.

Все ноутбуки будут построены на платформе Intel Evo с новейшими процессорами Intel Core 11-го поколения и новой графикой Intel Iris Xe.

Ноутбуки обеспечат пользователю максимальные возможности для работы, игр и многого другого. Встроенный модуль Intel WiFi 6 и Thunderbolt 4 гарантируют быстрое и надежное подключение.

Новые ноутбуки работают под управлением Microsoft Windows, что обеспечивает интуитивно понятный и удобный интерфейс.

Передовые технология и высокая производительность ноутбуков ASUS позволить приспособиться к удаленной работе.
Комментарии и отзывы ASUS ZenBook, VivoBook и ExpertBook
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