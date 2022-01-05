ASUS представила обновлённый Zephryus G14

Известная на весь мир компания ASUS представила свою линейку ноутбуков ROG в начале 2022 года, и центральным элементом для многих, вероятно, станет обновленный Zephyrus G14, который, наконец включает веб-камеру, способную работать с технологией защиты Windows Hello. В ASUS сообщили, что в прошлом геймеры не возражали против отсутствия камеры, но сочетание уменьшенных панелей и меньших по размеру камер сделали возможным реализовать веб-камеру в достаточно компактном корпусе. Конечно, есть и много улучшений, связанных с производительностью обновлённой версии ноутбука. В переработанном Zephryus G14 используются новые чипы AMD Ryzen серии 6000 (до Ryzen 9 6900HS), максимум 32 ГБ памяти DDR5 и выделенная графика Radeon вплоть до RX 6800S.

Охлаждение также улучшилось благодаря новой испарительной камере, жидкому металлу на процессоре и графическом процессоре, пылевому фильтру и вентиляторам с увеличенной скоростью оборотов. В целом лицевые панели дисплея тоньше, но, что интересно, ASUS теперь выбрала панель с соотношением сторон 16:10, а бонусом является более быстрое время отклика 3 мс плюс максимальная яркость 500 нит. На момент написания этой новости компания ASUS не разглашала цены на Zephyrus G14, но у вас будут варианты экранов 144 Гц 1080p и 120 Гц 1440p, и вы сможете воспользоваться более доступными компонентами при кастомизации ноутбука, такими как Ryzen 5 6600HS или Radeon RX 6700S, чтобы снизить конечную стоимость данного устройства.