ASUS представила профессиональный монитор ProArt PA278CV

Мониторы ProArt от ASUS отличаются максимально точной цветопередачей и широким функционалом для работы в графическом дизайне.

ASUS ProArt PA278CV - это 27 дюймовый монитор с IPS-панелью. Разрешение монитора составляет QHD, время отклика 5 мс, а частота обновления 75 Гц. 8-битная панель имеет яркость 350 кд/м2 и контрастность 1000: 1. Монитор охватывает до 100% цветовой гаммы sRGB и поддерживает широкую цветовую гамму DCI-P3.

Монитор откалиброван с завода, оснащен функцией ProArt Palette, позволяя настраивать цветовой оттенок, температуру и гамму. Также есть встроенная технологии QuickFit, Anti-Flicker, Blue Light Reduction и Trace Free. На задней панели монитора расположены два разъема DisplayPort 1.2, порт HDMI 1.4, порт USB-C, а также USB-концентратор с четырьмя портами USB-A и 3,5 мм аудиоразъем. Подставка позволяет поворачивать и наклонять монитор, а также регулировать его высоту. Для удобства есть поддержка VESA.

К сожалению информация о цене монитора отсутствует.