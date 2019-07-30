ASUS представила серию блоков питания ROG Strix

Asus выпускает два новых блока питания. Это блок питания RoG Strix мощностью 650 и 750 Вт. ASUS ROG Strix представляют собой более доступные аналоги устройств, чем линейки ROG Thor. Обе модели имеют сертификат 80 Plus Gold и охлаждаются двойным шарикоподшипником 135 мм. Производитель может похвастаться высоким качеством исполнения (включая японские конденсаторы) и полностью модульной кабельной разводкой. Кроме того, пользователь может менять цветные магнитные крышки на корпусе. Источники питания основаны на моделях Seasonic Prime Ultra Gold . Asus дает 10-летнюю гарантию на источники питания.