ASUS представила серию блоков питания ROG Strix

2019-07-30, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - ROG Strix; [98]
Asus выпускает два новых блока питания. Это блок питания RoG Strix мощностью 650 и 750 Вт. ASUS ROG Strix представляют собой более доступные аналоги устройств, чем линейки ROG Thor. Обе модели имеют сертификат 80 Plus Gold и охлаждаются двойным шарикоподшипником 135 мм. Производитель может похвастаться высоким качеством исполнения (включая японские конденсаторы) и полностью модульной кабельной разводкой. Кроме того, пользователь может менять цветные магнитные крышки на корпусе. Источники питания основаны на моделях Seasonic Prime Ultra Gold . Asus дает 10-летнюю гарантию на источники питания.


Комментарии и отзывы ROG Strix
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