Ноутбук Thunderobot aibook14 Air Carbon оценен в 1180 долларов

Компания Thunderobot пополнила ассортимент легких ноутбуков моделью aibook14 Air Carbon, которая базируется на 10-ядерном процессоре AMD Ryzen AI 9 H 365 с тактовой частотой до 5 ГГц и производительной встроенной графикой Radeon 880M. Новинку также оснастили 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, твердотельным накопителем PCIe 4.0 вместимостью 1 ТБ, 14-дюймовым экраном с разрешением 2880:1800 точек (формат 2.8K), переменной кадровой VRR от 48 до 120 Гц, 100% покрытием цветовой гаммы sRGB и антибликовым покрытием, батареей ёмкостью 85 Втч с до 12 часов, корпусом из углеродного волокна аэрокосмического класса и магниевым сплавом массой 1 кг и толщиной 15,9 мм, 3,5-мм аудиогнездом, двумя портами USB-A 3.2 Gen1 (до 5 Гбит/с), полнофункциональным разъемом USB-C, интерфейсом USB-C 3.2 Gen2 с (до 10 Гбит/с), отдельным разъемом USB-C с поддержкой 100-Вт зарядки, портом HDMI 2.1 и поддержкой Wi-Fi 6. Ноутбук оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 1180 долларов.

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