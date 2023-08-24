ASUS представила уникальный в своём роде монитор ROG Swift OLED PG34WCDM

Компания ASUS только что официально представила свой совершенно новый изогнутый монитор ROG Swift OLED PG34WCDM с широкоформатной матрицей, который предлагает уникальное сочетание высокой частоты обновления матрицы, очень низкого времени отклика и очень высокой яркости. Если не учитывать последний пункт, это был бы относительно простой монитор, но на самом деле компания заложила в конструкцию некоторые весьма необычный решения, на которые стоит обратить внимание. Начать стоит с того, что ROG Swift OLED PG34WCDM — это изогнутый монитор с диагональю 34 дюйма, разрешением 3440x1440 и изгибом 800R. Да, изгиб матрицы в 800R является очень большой редкостью, потому что обычно искривление дисплея гораздо больше, а в данном случае матрица практически плоская.

При этом монитор также предлагает переменную частоту обновления до 240 Гц с технологией G-Sync от NVIDIA и время отклика в 0,03 мс — что является чрезвычайно низким даже для OLED-панелей. Более того, монитор имеет пиковую яркость 1300 нит, что выше, чем у большинства ЖК-дисплеев на рынке. На самом деле у большинства смартфонов яркость дисплея ниже, что уж говорить про мониторы. Кроме того, что немаловажно, ROG Swift OLED PG34WCDM оснащён широким набором портов, включая DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 и порт USB Type-C, который не только служит дополнительным входом для дисплея, но и передаёт до 90 Вт энергии. Это значит, что вы можете подключить ноутбук к монитору по одному кабелю и не подключать дополнительное питание.
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