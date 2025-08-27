ASUS представила видеокарту ROG Astral RTX 5080 Dhahab CORE

ASUS в очередной раз удивляет экстравагантными решениями при выпуске видеокарт — топовые модели RTX 50-й серии у компании традиционно стоят дороже, чем у конкурентов, и свежая ROG Astral RTX 5080 Dhahab CORE не стала исключением. Ранее эта версия продавалась только на Ближнем Востоке, но недавно один из ритейлеров из ОАЭ начал отправлять её и в другие страны по цене около 2600 долларов. При этом на официальном сайте ASUS нигде не указано, что в карте используется настоящее золото. На странице продукта перечислены все фирменные «фишки», но в отличие от ROG Astral RTX 5090 Dhahab OC, где прямо заявлено о наличии 6,5 граммов настоящего золота, в спецификациях RTX 5080 Dhahab CORE таких данных нет.

Это значит, что перед нами лишь металлический корпус с «золотистым блеском», но без реального покрытия. При этом карта сохраняет ближневосточный дизайн и заводской разгон с буст-частотой до 2790 МГц в режиме OC. Стоит напомнить, что несколько недель назад компания показала RTX 5090 с настоящими 5 килограммами золота на корпусе — её стоимость оценивается в более чем полмиллиона долларов, и, к счастью, выпускать её в массовую продажу не планируется. Обычные версии ROG Astral RTX 5080 и RTX 5090 также оцениваются дороже рынка, однако именно RTX 5080 Dhahab CORE, похоже, стала одной из самых дорогих вариаций в линейке. И оправдать эту цену довольно проблематично — ведь помимо расцветки ничего примечательного в ней нет. Но, конечно, найдутся те, кто купит и её.
GIGABYTE RTX 5060 Ti GAMING OC обзор и тесты видеокарты
AORUS GeForce RTX 5060 ELITE 8G обзор и тесты. Народная видеокарта
RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G обзор и тесты видеокарты
RTX 5070 Ti GAMING OC 16G обзор и тесты видеокарты
GIGABYTE RTX 5070 GAMING OC обзор и тесты видеокарты
