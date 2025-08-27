ASUS представила видеокарту ROG Astral RTX 5080 Dhahab CORE

Это значит, что перед нами лишь металлический корпус с «золотистым блеском», но без реального покрытия. При этом карта сохраняет ближневосточный дизайн и заводской разгон с буст-частотой до 2790 МГц в режиме OC. Стоит напомнить, что несколько недель назад компания показала RTX 5090 с настоящими 5 килограммами золота на корпусе — её стоимость оценивается в более чем полмиллиона долларов, и, к счастью, выпускать её в массовую продажу не планируется. Обычные версии ROG Astral RTX 5080 и RTX 5090 также оцениваются дороже рынка, однако именно RTX 5080 Dhahab CORE, похоже, стала одной из самых дорогих вариаций в линейке. И оправдать эту цену довольно проблематично — ведь помимо расцветки ничего примечательного в ней нет. Но, конечно, найдутся те, кто купит и её.