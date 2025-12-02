Самой популярной видеокартой в Steam стала RTX 4060

Даже видеокарты с 32 ГБ VRAM показывают небольшой рост благодаря таким моделям, как RTX 5090. В десятке самых популярных видеокарт Steam лидирует RTX 4060 Laptop с долей 4,44% по состоянию на ноябрь 2025 года. Далее следуют RTX 3060, RTX 4060, RTX 3050, GTX 1650, RTX 4060 Ti, RTX 3060 Ti, RTX 3070, RTX 3060 Laptop и совокупная категория Radeon от AMD с 2,24%, где объединены несколько моделей. На 11-м месте расположилась первая и самая массовая видеокарта серии RTX 50 — NVIDIA GeForce RTX 5070. Она показала крупнейший скачок за ноябрь — плюс 0,35%, и теперь занимает 2,23%, опередив RTX 4070 с её 2,16%. Если рассматривать результаты всей линейки RTX 50, то каждая модель увеличила свою долю среди геймеров Steam — постепенно пользователи всё же отказываются от «старичков».