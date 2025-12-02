Самой популярной видеокартой в Steam стала RTX 4060

Свежая статистика Steam Hardware Survey стала предпоследней в 2025 году — и по мере завершения года можно оценить, как новые видеокарты показали себя на крупнейшей платформе для ПК-игроков лучше всего. Стоит сразу отметить, что доля карт NVIDIA среди пользователей Steam остаётся доминирующей и достигает 73,83%, AMD занимает 18,05%, а Intel находится на третьем месте с 7,74%. Если смотреть на объём видеопамяти, то большинство геймеров (33,36%), всё ещё используют видеокарты с 8 ГБ видеопамяти, хотя модели с 8, 6 и 4 ГБ постепенно теряют позиции — игроки переходят на устройства с более высоким объёмом VRAM. Это привело к резкому росту популярности видеокарт с 12 ГБ до 19,22%, а также заметному увеличению доли 16 ГБ — до 8,12%.

Даже видеокарты с 32 ГБ VRAM показывают небольшой рост благодаря таким моделям, как RTX 5090. В десятке самых популярных видеокарт Steam лидирует RTX 4060 Laptop с долей 4,44% по состоянию на ноябрь 2025 года. Далее следуют RTX 3060, RTX 4060, RTX 3050, GTX 1650, RTX 4060 Ti, RTX 3060 Ti, RTX 3070, RTX 3060 Laptop и совокупная категория Radeon от AMD с 2,24%, где объединены несколько моделей. На 11-м месте расположилась первая и самая массовая видеокарта серии RTX 50 — NVIDIA GeForce RTX 5070. Она показала крупнейший скачок за ноябрь — плюс 0,35%, и теперь занимает 2,23%, опередив RTX 4070 с её 2,16%. Если рассматривать результаты всей линейки RTX 50, то каждая модель увеличила свою долю среди геймеров Steam — постепенно пользователи всё же отказываются от «старичков».
