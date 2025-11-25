Рынок видеокарт вырос на 2,5%

Свежий отчёт Jon Peddie Research по итогам третьего квартала 2025 года показывает, что мировой рынок GPU достиг объёма в 76,6 миллиона устройств, а поставки CPU выросли до 65 миллионов единиц. Это означает рост поставок графики на 4% в годовом сравнении — объём дискретных видеокарт увеличился на 10,7%, а ноутбучных карт — на 1,4%. По сравнению с предыдущим кварталом поставки выросли на 2,5%, что тоже весьма прилично. В третьем квартале 2025 года компания AMD нарастила свою совокупную долю на GPU-рынке на 0,9%, тогда как NVIDIA потеряла 0,1%, а Intel — 0,9%. Если смотреть на расстановку сил в целом (учитываются интегрированные, дискретные и внешние GPU), Intel по-прежнему уверенно лидирует с долей 61%, NVIDIA идёт второй с 24%, а AMD занимает третью позицию с 15%.

За год NVIDIA стала главным бенефициаром, поднявшись с 18% в третьем квартале 2024 года до 24% в третьем квартале 2025 года. Доля Intel снизилась с 65% до 61%, а AMD — с 17% до 15%. Ранее сообщалось, что на рынке дискретных GPU во втором квартале 2025 года расстановка была прежней — 94% у NVIDIA, 6% у AMD и 0% у Intel. С высокой вероятностью такая же картина сохранится и в третьем квартале. При этом поставки центральных процессоров выросли на 2,2% по сравнению с прошлым кварталом. Здесь AMD также увеличила свою долю на 1%, тогда как Intel потеряла 0,8%. При этом распределение между сегментами остаётся прежним — настольные системы занимают 30% рынка, а ноутбуки — 70%, как и год назад. Статистика очень интересная.
