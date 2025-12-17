Colorful представила компактные видеокарты

Китайский производитель ПК-комплектующих Colorful представил новую линейку видеокарт серии RTX 50 в рамках семейства iGame. Речь идёт о моделях RTX 50 iGame Mini, которые ориентированы на уменьшение габаритов видеокарт среднего сегмента RTX 50. Все устройства в этой серии имеют одинаковые размеры, поэтому и GeForce RTX 5070 OC iGame Mini, и RTX 5060 Ti OC iGame Mini ограничены длиной всего 180 мм. Все видеокарты получили идентичный дизайн с системой охлаждения на основе одного вентилятора, а кожух выглядит достаточно прочным и надёжным. Помимо компактной длины, толщина карт составляет всего 2 слота, что значительно упрощает их установку в небольшие корпуса.

Несмотря на то что многие современные mini-ITX корпуса способны вместить даже видеокарты с тремя вентиляторами, эти модели создавались специально для ультракомпактных шасси, где просто не хватает пространства для более длинных решений. Что касается интерфейсов, новинки оснащены одним разъёмом HDMI и тремя портами DisplayPort, так что проблем с подключением к мониторам быть не должно. И, конечно, стоят такие видеокарты относительно недорого, что предоставляет прекрасную возможность собрать недорогой и компактный ПК с приличной производительностью. Правда, пока что информации о странах, в которых эти видеокарты будут доступны, нет, но обычно данный производитель выпускает новинки за пределами локального рынка. Так что стоит ждать графические ускорители уже в 2026 году.