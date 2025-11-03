OpenAI купит сотни тысяч видеокарт NVIDIA

Компания OpenAI заключила соглашение с Amazon Web Services на сумму 38 миллиардов долларов, которое обеспечит ей доступ к сотням тысяч видеокарт NVIDIA для обучения и работы своих моделей искусственного интеллекта. Партнёрство рассчитано на семь лет и знаменует собой ослабление эксклюзивных связей OpenAI с Microsoft, которая утратила статус единственного облачного провайдера компании и право первоочередного размещения её вычислительных нагрузок. Согласно официальному пресс-релизу, OpenAI немедленно начнёт использовать вычислительные мощности AWS для обучения своих моделей. Вся запланированная инфраструктура будет введена в эксплуатацию до конца 2026 года с возможностью дальнейшего расширения в 2027 году и позже.

На прошлой неделе OpenAI завершила реструктуризацию, закрепив свой коммерческий статус и объявив о новом соглашении с Microsoft, которое даёт последней права на технологии OpenAI до достижения компанией уровня искусственного общего интеллекта AGI. При этом OpenAI сохраняет возможность сотрудничать с другими партнёрами и выпускать отдельные открытые модели. Согласно условиям нового партнёрства, OpenAI обязуется закупить облачные услуги Microsoft Azure на сумму 250 миллиардов долларов, что значительно превышает объём сделки с Amazon. Кроме того, у компании есть контракт с Oracle на 300 миллиардов долларов, а сама Amazon продолжает инвестировать миллиарды в своего основного конкурента на рынке ИИ — стартап Anthropic.
