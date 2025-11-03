OpenAI купит сотни тысяч видеокарт NVIDIA

На прошлой неделе OpenAI завершила реструктуризацию, закрепив свой коммерческий статус и объявив о новом соглашении с Microsoft, которое даёт последней права на технологии OpenAI до достижения компанией уровня искусственного общего интеллекта AGI. При этом OpenAI сохраняет возможность сотрудничать с другими партнёрами и выпускать отдельные открытые модели. Согласно условиям нового партнёрства, OpenAI обязуется закупить облачные услуги Microsoft Azure на сумму 250 миллиардов долларов, что значительно превышает объём сделки с Amazon. Кроме того, у компании есть контракт с Oracle на 300 миллиардов долларов, а сама Amazon продолжает инвестировать миллиарды в своего основного конкурента на рынке ИИ — стартап Anthropic.