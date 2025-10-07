Maxsun представила видеокарту с СЖО для ИИ

Сегодня компания Maxsun объявила о сотрудничестве с японским производителем комплектующих Abee, чтобы оснастить видеокарты Arc Pro B60 48G системой жидкостного охлаждения. Обычная версия Turbo занимает два слота, но благодаря водяному охлаждению новая модификация Arc Pro B60 48G Liquid Edition стала однослотовой. Разъёмы для подключения жидкостного контура расположены справа, что позволяет легко организовать полноценную систему охлаждения внутри корпуса Abee Designer C700W. Этот корпус отличается большими размерами, отличной вентиляцией и поддержкой массивных радиаторов, необходимых для подобных конфигураций.

Как отмечает Maxsun, цель проекта — позволить установить до семи видеокарт Arc Pro Dual B60 48G Liquid Edition на одной плате W790, что даст колоссальные 336 гигабайт видеопамяти GDDR6. Это на 75 процентов больше, чем предыдущее четырёхвидеокартное решение с 192 гигабайтами VRAM. Подобная мощность открывает новые возможности для задач искусственного интеллекта и может привлечёт энтузиастов, стремящихся к предельной производительности. Что касается цены, версия Liquid Edition будет стоить дороже Turbo — ориентировочно от 1300 до 1500 долларов. Таким образом, семь таких видеокарт обойдутся примерно в 9000–10000 долларов только за графические процессоры. Но стоит сказать, что в сегменте искусственного интеллекта обычно всё достаточно дорогое, так что это более или менее нормальная история. Для энтузиастов так точно.