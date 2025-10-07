Maxsun представила видеокарту с СЖО для ИИ

Сегодня компания Maxsun объявила о сотрудничестве с японским производителем комплектующих Abee, чтобы оснастить видеокарты Arc Pro B60 48G системой жидкостного охлаждения. Обычная версия Turbo занимает два слота, но благодаря водяному охлаждению новая модификация Arc Pro B60 48G Liquid Edition стала однослотовой. Разъёмы для подключения жидкостного контура расположены справа, что позволяет легко организовать полноценную систему охлаждения внутри корпуса Abee Designer C700W. Этот корпус отличается большими размерами, отличной вентиляцией и поддержкой массивных радиаторов, необходимых для подобных конфигураций.

Как отмечает Maxsun, цель проекта — позволить установить до семи видеокарт Arc Pro Dual B60 48G Liquid Edition на одной плате W790, что даст колоссальные 336 гигабайт видеопамяти GDDR6. Это на 75 процентов больше, чем предыдущее четырёхвидеокартное решение с 192 гигабайтами VRAM. Подобная мощность открывает новые возможности для задач искусственного интеллекта и может привлечёт энтузиастов, стремящихся к предельной производительности. Что касается цены, версия Liquid Edition будет стоить дороже Turbo — ориентировочно от 1300 до 1500 долларов. Таким образом, семь таких видеокарт обойдутся примерно в 9000–10000 долларов только за графические процессоры. Но стоит сказать, что в сегменте искусственного интеллекта обычно всё достаточно дорогое, так что это более или менее нормальная история. Для энтузиастов так точно.
Представлена серия Palit GeForce RTX 50 WHITE…
Palit объявляет о выпуске видеокарт GeForce RTX 50 серии WHITE. Эта новая линейка видеокарт на базе графи…
Представлена бюджетная видеокарта AMD Radeon RX 9060…
Компания AMD пополнила ассортимент графических адаптеров моделью начального уровня Radeon RX 9060, котора…
Battlefield 6 крашится на видеокартах Intel Arc A-серии…
Похоже, у видеокарт Intel Arc A-серии возникли проблемы совместимости с новой частью Battlefield — компан…
ASUS представила видеокарту ROG Astral RTX 5080 Dhahab CORE…
ASUS в очередной раз удивляет экстравагантными решениями при выпуске видеокарт — топовые модели RTX 50-й …
Представлена видеокарта Palit GeForce RTX 5060 Infinity 2 OC…
Palit GeForce RTX 5060 Infinity 2 OC отличается элегантным дизайном, эффективной системой охлаждения и ра…
RX 9070 XT бъёт рекорды продаж в Европе…
Хотя в Северной Америке геймеры традиционно отдают предпочтение видеокартам от компании NVIDIA, в некотор…
GIGABYTE GeForce RTX 5050 GAMING OC обзор и тесты доступной …
Мы уже проводили тестирование GeForce RTX 5060 с 8 Гбайт памяти представленной в доступном ценовом сегмен…
ASUS представила безумно дорогую RTX 5080 Noctua OC Edition…
Две недели назад ASUS представила специальную версию RTX 5080 с системой охлаждения от Noctua. Карта полу…
RTX 5070 Ti GAMING OC 16G обзор и тесты видеокартыRTX 5070 Ti GAMING OC 16G обзор и тесты видеокарты
GIGABYTE RTX 5060 Ti GAMING OC обзор и тесты видеокартыGIGABYTE RTX 5060 Ti GAMING OC обзор и тесты видеокарты
AORUS GeForce RTX 5060 ELITE 8G обзор и тесты. Народная видеокартаAORUS GeForce RTX 5060 ELITE 8G обзор и тесты. Народная видеокарта
GIGABYTE RTX 5070 GAMING OC обзор и тесты видеокартыGIGABYTE RTX 5070 GAMING OC обзор и тесты видеокарты
GIGABYTE GeForce RTX 5050 GAMING OC обзор и тесты доступной видеокартыGIGABYTE GeForce RTX 5050 GAMING OC обзор и тесты доступной видеокарты
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor