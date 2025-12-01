В Китае представили видеокарту с трассировкой лучей

Вчера компания Xiang Dixian представила свою новую видеокарту Fuxi A0 на выставке ICCAD в Чэнду, где её не только показали, но и продемонстрировали в работе. Главная особенность устройства в том, что оно использует архитектуру следующего поколения DXD от Imagination Technologies — именно эта линейка считается наиболее близкой к полноценным настольным видеокартам и уже применяется китайскими производителями, например Innosilicon. Теперь же Xiang Dixian продемонстрировала собственную версию GPU на основе DXD, построенную с применением 5-нм техпроцесса. Ранее сообщалось, что чипы Fuxi способны обеспечивать вычислительную мощность до 160 TFLOPS и оснащаются 12 ГБ памяти. На редких фото в китайских соцсетях видно, что видеокарта выполнена в двухслотовом формате и использует двухвентиляторную систему охлаждения.

На плате можно заметить четыре посадочных места под модули памяти, но по одному снимку нельзя окончательно подтвердить конфигурацию. Линейка Fuxi будет состоять из двух моделей — A0 и B0, но на выставке демонстрировалась именно Fuxi A0. Производитель утверждает, что её производительность сопоставима с зарубежными видеокартами. Она поддерживает трассировку лучей и технологии апскейлинга и ориентирована на рендеринг и игры. Модель B0, в свою очередь, дополнит графический процессор NPU-модулем с поддержкой FP8. Она лучше подойдёт для работы с искусственным интеллектом, но пока что это лишь предположения — стоит подождать официальных тестов.
