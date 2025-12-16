Менеджер Sapphire верит в нормализацию цен на ПК-рынке

Представитель компании Sapphire не советует заниматься паническими покупками на фоне текущей ситуации с DRAM, поскольку уверен, что рынок стабилизируется уже в следующем году. Действительно, из-за опасений и неопределённости, связанных с возможным ростом цен на компьютерное железо, многие пользователи начинают скупать комплектующие, боясь упустить подходящий момент. Однако PR-менеджер Sapphire Эдвард Крислер в интервью каналу HUB призывает геймеров не поддаваться этой панике. По словам Крислера, сейчас на рынке царит большая неопределённость, и именно она будет давить на геймеров примерно 6 месяцев. При этом он подчёркивает, что искренне верит в начало стабилизации рынка в течение следующих 6–8 месяцев.

Эдвард сравнивает текущую ситуацию с DRAM с периодом тарифных ограничений в начале этого года, когда страх и неопределённость спровоцировали волну панических покупок. По его мнению, дело было не столько в самих тарифах, сколько в общей нервозности, которая и вогнала рынок в состояние хаоса. Сейчас, по его словам, с DRAM происходит нечто похожее, поэтому геймерам не стоит спешить с покупками, так как в течение 6–8 месяцев ситуация должна выровняться. Это мнение расходится с тем, что ранее появлялось в отчётах о рынке DRAM, где утверждается, что проблемы могут усугубиться в 2026 году и затянуться вплоть до 2027 и 2028 годов. Но хотелось бы верить, что данные специалиста верные и уже летом стоимость на комплектующие упадёт вниз.
