ASUS представили игровой монитор VZ249HEG1R

Компания ASUS объявила, что начнет выпуск 23,8-дюймового Full HD игрового монитора VZ249HEG1R оснащенный высокопроизводительно IPS панелью, которая имеет время отклика 1 мс.

23,8-дюймовый монитор с разрешением Full-HD (1920х1080) с IPS-матрицей с широкими углами обзора и частотой обновления 75 Гц. Он оснащен технологией минимизации смазывания ELMB, который снижает время отклика до 1 мс (MPRT) и может быть активирована одновременно с адаптивной синхронизацией

Основные характеристики: яркость 250 кд / ㎡, контрастность 1000: 1, цветовая гамма 72% NTSC, углы обзора по горизонтали / вертикали 178 °. Для подключения монитора VZ249HEG1R к различным источникам видеосигнала у него имеются интерфейсы HDMI 1.4 и VGA.